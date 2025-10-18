हरियाणा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं. हिसार से करीब 13 किलोमीटर दूर मंगाली गांव में फुटबॉल को लेकर लड़कियों में जबर्दस्त क्रेज है. छोटी से बड़ी हर उम्र की लड़कियां हर रोज गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जुटती हैं और खुद को साबित करने में पूरा दमखम लगाती हैं. इस गांव की 350 से ज्यादा लड़कियां खिलाड़ी नेशनल स्तर खेल चुकी हैं और फुटबॉल खेल कोटे से 35 महिला खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरी पाई है. गांव के लोग इन लड़कियों का सपना साकार करने के लिए पूरा सहयोग करते हैं, यही वजह है कि इन्हीं-इन्हीं गुड़िया भी खेल के मैदान में फुटबॉल पर दांव आजमाते हुए देखी जा सकती हैं. मंगाली गांव का फुटबॉल क्लब देश में मिसाल है.