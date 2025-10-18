मंगाली गांव की लड़कियों की सफलता की कहानी, मंगाली फुटबॉल क्लब ने रचा इतिहास, 35 लड़कियों ने फुटबॉल कोटे से पाई नौकरी - SUCCESS STORY OF GIRLS OF MANGALI
Published : October 18, 2025 at 11:04 PM IST
हरियाणा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं. हिसार से करीब 13 किलोमीटर दूर मंगाली गांव में फुटबॉल को लेकर लड़कियों में जबर्दस्त क्रेज है. छोटी से बड़ी हर उम्र की लड़कियां हर रोज गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जुटती हैं और खुद को साबित करने में पूरा दमखम लगाती हैं. इस गांव की 350 से ज्यादा लड़कियां खिलाड़ी नेशनल स्तर खेल चुकी हैं और फुटबॉल खेल कोटे से 35 महिला खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरी पाई है. गांव के लोग इन लड़कियों का सपना साकार करने के लिए पूरा सहयोग करते हैं, यही वजह है कि इन्हीं-इन्हीं गुड़िया भी खेल के मैदान में फुटबॉल पर दांव आजमाते हुए देखी जा सकती हैं. मंगाली गांव का फुटबॉल क्लब देश में मिसाल है.
