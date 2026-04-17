लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयकों का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है जो ‘'राष्ट्र विरोधी कृत्य' है. नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक शब्द का कई बार इस्तेमाल किया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आपत्ति जताई.बिरला ने इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया.

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए, कम है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए.

गिरिराज सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, लोग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सुनना चाहते थे. हालांकि, उन्हें निराशा हुई. उन्होंने कहा कि, प्रियंका गांधी ने सदन में एक विपक्ष के नाते जो कहा उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित थी. नेता प्रतिपक्ष दुश्मन देश की भाषा बोल रहे थे.