गाजियाबाद वोटर लिस्ट: नाम जुड़वाने के लिए 24 और 25 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से छूट गए लोगों और पहली बार मतदान करने के पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए गाजियाबाद में 24 और 25 अक्टूबर को विशेष अभियान संचालित किया जाएगा. शनिवार और रविवार को जिले के सभी मतदान केंद्रो पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी सुपरवाइजर अपने-अपने बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेंग और संबंधित क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर छूटे हुए और पात्र मतदाताओं के फॉर्म 6 जमा करवाएंगे. यदि किसी मतदाता के नाम या अन्य प्रविष्टियां में त्रुटि है या मतदाता अपना स्थानांतरण करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म आठ पर दावे प्राप्त किए जाएंगे. SIR 2026 के दौरान की गई एएसडीडी सूची में शामिल ऐसे व्यक्तियों, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है, का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन में पात्र जाए पाए जाने पर फॉर्म 6 भरवा कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा.