दीपावली से पहले वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुआ तेज धमाका, डिलीवरी बॉय घायल; ATS और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली से ठीक पहले एक बड़ा हादसा टल गया। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी के अंदर शुक्रवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि चौकी के कांच के शीशे टूट गए और दीवारें चटक गईं। इस घटना में सामान पहुँचाने आया एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और एटीएस (ATS) की टीम मौके पर पहुँची और मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी है।