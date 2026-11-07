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दीपावली से पहले वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुआ तेज धमाका, डिलीवरी बॉय घायल; ATS और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

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GHAZIABAD POLICE CHOWKI BLAST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2026 at 3:36 PM IST

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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली से ठीक पहले एक बड़ा हादसा टल गया। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी के अंदर शुक्रवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि चौकी के कांच के शीशे टूट गए और दीवारें चटक गईं। इस घटना में सामान पहुँचाने आया एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और एटीएस (ATS) की टीम मौके पर पहुँची और मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली से ठीक पहले एक बड़ा हादसा टल गया। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी के अंदर शुक्रवार देर रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि चौकी के कांच के शीशे टूट गए और दीवारें चटक गईं। इस घटना में सामान पहुँचाने आया एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और एटीएस (ATS) की टीम मौके पर पहुँची और मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी है।

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VASUNDHARA ATS INVESTIGATION
पुलिस चौकी के अंदर हुआ तेज धमाका

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