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भीषण आग से हड़कंप… गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में 8वें फ्लोर पर आग, 10 फ्लैट जले - GHAZIABAD FIRE

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भीषण आग से हड़कंप… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 3:22 PM IST

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गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में एक हाईराइज इमारत के 8वें फ्लोर पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग तेजी से फैलते हुए करीब 10 फ्लैट्स तक पहुंच गई। एहतियात के तौर पर पूरी सोसाइटी की बिजली काट दी गई, जिससे लिफ्ट बंद हो गई और कई लोग ऊपरी मंजिलों पर फंस गए. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शुरुआती प्रयासों में पानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया. बाद में नोएडा से हाइड्रोलिक दमकल मंगवाकर आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में 7 से 10 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि तीन मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया है.

गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में एक हाईराइज इमारत के 8वें फ्लोर पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग तेजी से फैलते हुए करीब 10 फ्लैट्स तक पहुंच गई। एहतियात के तौर पर पूरी सोसाइटी की बिजली काट दी गई, जिससे लिफ्ट बंद हो गई और कई लोग ऊपरी मंजिलों पर फंस गए. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शुरुआती प्रयासों में पानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया. बाद में नोएडा से हाइड्रोलिक दमकल मंगवाकर आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में 7 से 10 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि तीन मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया है.

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