दो दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर, अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस - GERMAN CHANCELLOR INDIA VISIT
Published : January 12, 2026 at 9:51 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की.जर्मन चांसलर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर देश में हैं, जो भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल और रणनीतिक साझेदरी के 25 साल पूरे होने के जश्न के साथ हो रही है. इसका मकसद भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है. मीटिंग में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी मौजूद थे. यह मीटिंग गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुई.
चर्चा का फोकस भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर था, क्योंकि नेताओं ने व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया.
पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह पद संभालने के बाद जर्मन नेता की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी. आश्रम पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. मर्ज ने वहां विजिटर्स बुक पर साइन भी किए. इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया. दोनों नेताओं ने पंतग उड़ाई.
