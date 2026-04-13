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गायत्री को शिव की पेंटिंग से मिली पहचान, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम - ASIA BOOK OF RECORDS

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गायत्री को शिव की पेंटिंग से मिली पहचान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 11:09 PM IST

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 26 साल की गायत्री साहू ने 6 फीट की शिव पेंटिंग बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. जिससे वह सुर्खियों में आ गई हैं. गायत्री साहू सिर्फ कला के लिए जीती हैं. हालांकि उन्होंने देर से शुरुआत की, लेकिन उनकी बनाई कला ने उन्हें बहुत जल्द पहचान दिलाई. हाथ में ब्रश और अपने स्ट्रोक्स में लगन के साथ, वह बस पौराणिक रचनाओं पर पेंटिंग बनाती हैं. फरवरी 2026 के एक अच्छे दिन, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के परिसर में, गायत्री एक बड़े कैनवास के सामने खड़ी थीं और भगवान शिव को बड़े-बड़े ऐक्रेलिक स्ट्रोक से जीवंत कर रही थीं. जो सामने आया वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पहचान का एक पल था. इस कला ने उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई.

 26 साल की गायत्री साहू ने 6 फीट की शिव पेंटिंग बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. जिससे वह सुर्खियों में आ गई हैं. गायत्री साहू सिर्फ कला के लिए जीती हैं. हालांकि उन्होंने देर से शुरुआत की, लेकिन उनकी बनाई कला ने उन्हें बहुत जल्द पहचान दिलाई. हाथ में ब्रश और अपने स्ट्रोक्स में लगन के साथ, वह बस पौराणिक रचनाओं पर पेंटिंग बनाती हैं. फरवरी 2026 के एक अच्छे दिन, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के परिसर में, गायत्री एक बड़े कैनवास के सामने खड़ी थीं और भगवान शिव को बड़े-बड़े ऐक्रेलिक स्ट्रोक से जीवंत कर रही थीं. जो सामने आया वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पहचान का एक पल था. इस कला ने उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई.

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