गौतमबुद्ध नगर के बॉक्सरों का जलवा, युवराज खारी ने जीता गोल्ड, अनमोल भाटी को मिला सिल्वर मेडल
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Published : September 29, 2026 at 10:09 AM IST
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने शानदार पंच जड़े हैं. सादोपुर स्थित जेएसबी एकेडमी के अंडर-14 बॉक्सर युवराज खारी ने 34-36 किलोग्राम भारवर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है. इस शानदार जीत के साथ ही युवराज का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है.
वहीं, मायचा गांव के रहने वाले अनमोल भाटी ने भी 30-32 किलोग्राम भारवर्ग के कड़े मुकाबलों में अपने मुक्कों का दम दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. कोच प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार और सोनम ने इन युवा मुक्केबाजों की इस सफलता को उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा बताया है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने शानदार पंच जड़े हैं. सादोपुर स्थित जेएसबी एकेडमी के अंडर-14 बॉक्सर युवराज खारी ने 34-36 किलोग्राम भारवर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है. इस शानदार जीत के साथ ही युवराज का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है.
वहीं, मायचा गांव के रहने वाले अनमोल भाटी ने भी 30-32 किलोग्राम भारवर्ग के कड़े मुकाबलों में अपने मुक्कों का दम दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. कोच प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार और सोनम ने इन युवा मुक्केबाजों की इस सफलता को उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा बताया है.