असम के सीएम ने गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए पाकिस्तान लिंक के आरोप; कांग्रेस सांसद ने दावों को किया खारिज - HIMANTA BISWA SARMA ON GOGOI

हिमंत ने गोगोई पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 8:27 PM IST

1 Min Read
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के खिलाफ पाकिस्तान से लिंक को लेकर गंभीर आरोप लगाए. मुख्यमंत्री ने दवा किया कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने 6 बार इस्लामाबाद की यात्रा की.साथ कहा कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आयाऔर विश्व स्तर पर भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया. सरमा ने तौकिर शेख पर किसी को बचाने के लिए अपने ट्वीट डिलीट करने के आरोप लगाए. साथ ही उन्होंने गौरव गोगोई के ‘पाकिस्तान संबंधों’ के मामले को गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया. दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गोगोई ने हिमंता बिस्व सरमा के पाकिस्तानी कनेक्शन को आरोपों को खारिज किया.

HIMANTA BISWA SARMA ON GOGOI
PAK AGENT ALI TAUQEER SHEIKH
GAURAV GOGOI WIFE ELIZABETH
GAURAV GOGOI PAKISTAN LINK
HIMANTA BISWA SARMA ON GOGOI

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

