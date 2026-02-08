असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के खिलाफ पाकिस्तान से लिंक को लेकर गंभीर आरोप लगाए. मुख्यमंत्री ने दवा किया कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने 6 बार इस्लामाबाद की यात्रा की.साथ कहा कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आयाऔर विश्व स्तर पर भारत विरोधी नैरेटिव तैयार किया. सरमा ने तौकिर शेख पर किसी को बचाने के लिए अपने ट्वीट डिलीट करने के आरोप लगाए. साथ ही उन्होंने गौरव गोगोई के ‘पाकिस्तान संबंधों’ के मामले को गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया. दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गोगोई ने हिमंता बिस्व सरमा के पाकिस्तानी कनेक्शन को आरोपों को खारिज किया.