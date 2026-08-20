हरियाणा के हिसार में जिला कोर्ट के गेट पर गैंगस्टर विनोद पन्नू उर्फ काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. दो हमलावरों ने उस पर उस वक्त 10 राउंड गोलियां चलाई जिस वक्त वो एक केस की सुनवाई के बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहा था. दोनों हमलावर उसके कोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे. मौका मिलते ही उसने गोलियां चला दी. हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से एक हथियार बरामद किया गया है.

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाकों को घेर लिया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या विनोद पन्नू की हत्या गैंगवार की वजह से हुई. विनोद पन्नू हरियाणा के हांसी जिले के थुराना गांव का रहने वाला था. दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में उसकी गतिविधियां चल रही थीं.