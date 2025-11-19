ETV Bharat / Videos

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 11 दिन की NIA हिरासत में भेजा

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 10:37 PM IST

 दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया . एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. एनआईए के वकील  ने अनमोल बिश्नोई की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

अनमोल बिश्नोई को जनवरी में भगोड़ा घोषित करार दिया गया था. अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर में करीब 30 मामले लंबित हैं. जांच एजेंसियां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कि मई 2022 में हुई हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जांच कर रही है. सिद्धू मूसे वाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई में 2022 में ही फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अमेरिका भाग गया था.

