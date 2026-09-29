FBI की टॉप-10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में गैंगस्टर गोल्डी बराड़, अमेरिका ने 10 लाख डॉलर तक का रखा इनाम

अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को टॉप-10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है. उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उसने उसपर 10 लाख डॉलर तक इनाम देने की घोषणा की है. FBI की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप के नॉर्थ अमेरिकन लीडर के तौर पर अपनी भूमिका के लिए वॉन्टेड है. उसका कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा में हुए कई हिंसक अपराधों से संबंध रहा है. FBI ने बताया कि ये क्रिमिनल सिंडिकेट हाई-प्रोफाइल हिंसक ऑपरेशन में एक्टिव रूप से शामिल रहा है. इसमें 'राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की हत्या, गोलीबारी, किडनैपिंग, जबरन वसूली, हमले, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी शामिल है.

एफबीआई के वांटेड बुलेटिन में गोल्डी बराड़ के कई नाम दिए गए हैं, जिनमें 'गोल्डी बराड़,' सतिंदरजीत सिंह बराड़, सतिंदर जीत और सतिंदर जीत सिंह बराड़ शामिल हैं. FBI अनुसार सिंह का जन्म भारत के पंजाब में हुआ था और वह पंजाबी और अंग्रेजी दोनों बोलता है.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गोल्डी बराड़ अब भी अमेरिका में है और पूरे नॉर्थ अमेरिका में सिंडिकेट के ऑपरेशन्स को देखता है. FBI के नोटिस के अनुसार लॉस एंजिल्स में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक संघीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था.