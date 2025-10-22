गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद, गंगा जी की डोली यात्रा मुखबा गांव रवाना - GANGOTRI DHAAM DOOR CLOSED
Published : October 22, 2025 at 7:17 PM IST
उत्तराखंड के चार धामों में से एक उत्तरकाशी के गंगोत्री के कपाट छह महीने के लिए बंद हो गए हैं. अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर पूरे विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम हुआ. तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में विशेष पूजा की. इस दौरान बड़ी संख्या में सेना के जवान वहां मौजूद रहे. पारंपरिक संगीत के बीच गंगा मैया की जयकारे से वातावरण भक्तिमय हो गया. इस दौरान लोग झूमते हुए नजर आए. इसके बाद गंगा जी की डोली यात्रा अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई. इस मौके पर शीतकाल में भी गंगोत्री धाम में ही कर कर साधना करने वाले संतों, मंदिर के पुजारियों, आश्रम और होटलों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने गंगा जी को विदाई दी. अब अगले छह महीनों के लिए मां गंगा मुखबा गांव में ही रहेंगी.. उधर गंगोत्री धाम में अखंड ज्योति जलती रहेगी। कपाट खुलने पर तीर्थयात्रियों को अखंड ज्योति के दर्शन होंगे..
