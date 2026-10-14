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गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

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GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION ELECTION RESULTS 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2026 at 2:44 PM IST

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गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं, कांग्रेस ने सुधार करते हुए 5 सीटें जीतीं और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई, जबकि आम आदमी पार्टी इस बार कोई सीट नहीं जीत पाई। चुनावी नतीजों के आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 11 में कुछ आपत्तियां भी दर्ज की गईं, जिन्हें चुनाव अधिकारियों ने खारिज करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया।

गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं, कांग्रेस ने सुधार करते हुए 5 सीटें जीतीं और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई, जबकि आम आदमी पार्टी इस बार कोई सीट नहीं जीत पाई। चुनावी नतीजों के आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 11 में कुछ आपत्तियां भी दर्ज की गईं, जिन्हें चुनाव अधिकारियों ने खारिज करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया।

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