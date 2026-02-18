ETV Bharat / Videos

AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डॉग पर विवाद, सरकार ने लिया एक्शन

रोबोटिक डॉग पर विवाद

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 8:04 PM IST

नई दिल्ली में  AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाया गया रोबोटिक डॉग विवदों में आ गया. ये रोबोटिक डॉग चीनी कंपनी का बताया गया. इस पर भारत सरकार ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी पर गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया है. यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो से तुरंत हटने के निर्देश दिए गए और एक शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया. यह विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने समिट में 'Orion' नाम का रोबोटिक डॉग पेश किया. इसे यूनिवर्सिटी के 350 करोड़ रुपये के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया और 'आकांक्षी भारत' का प्रतीक कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही पहचान लिया कि यह रोबोट असल में Unitree Go2 है, जिसे चीनी कंपनी Unitree Robotics बनाती है. यह रोबोट ऑनलाइन करीब 2-3 लाख रुपये में उपलब्ध है. इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या एक रेडीमेड विदेशी प्रोडक्ट को देसी इनोवेशन बताकर पेश किया गया. बढ़ते विवाद के बीच यूनिवर्सिटी ने एक्स पर सफाई जारी की. 

ROBOTIC DOG SPARKS CONTROVERSY
GALGOTIAS UNIVERSITY
AI SUMMIT
रोबोटिक डॉग पर विवाद
ROBOTIC DOG SPARKS CONTROVERSY

ETV Bharat Hindi Team

