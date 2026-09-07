ETV Bharat / Videos

गडकरी बोले- मुझे शिक्षित से ज्यादा क्रिमिनल एरिया से वोट मिले

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गडकरी का बेबाक बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 10:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अपनी बेबाकी से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब कहा है कि चुनावों के दौरान उन्हें अमीर या पढ़े-लिखे लोगों के दबदबे वाले इलाकों के मुकाबले क्रिमिनल एक्टिविटी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और रेड-लाइट इलाकों के लिए जाने जाने वाले इलाकों से ज्यादा वोट मिले. आईएमए नागपुर द्वारा रविवार को आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव 2026 के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री ने कहा, 'मुझे पढ़े-लिखे इलाकों में 70 से 75 प्रतिशत वोट मिले, जबकि क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इलाकों में मुझे 92 प्रतिशत वोट मिले.' हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिमिनल उनके काम का समर्थन करते हैं. उन्होंने साफ किया, 'इसका गलत मतलब न निकालें. वोटिंग के आंकड़ों का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोगों से उनके पर्सनल संबंध हैं या उनकी गतिविधियों को उनका समर्थन है.'

अपनी बेबाकी से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब कहा है कि चुनावों के दौरान उन्हें अमीर या पढ़े-लिखे लोगों के दबदबे वाले इलाकों के मुकाबले क्रिमिनल एक्टिविटी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और रेड-लाइट इलाकों के लिए जाने जाने वाले इलाकों से ज्यादा वोट मिले. आईएमए नागपुर द्वारा रविवार को आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव 2026 के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री ने कहा, 'मुझे पढ़े-लिखे इलाकों में 70 से 75 प्रतिशत वोट मिले, जबकि क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इलाकों में मुझे 92 प्रतिशत वोट मिले.' हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिमिनल उनके काम का समर्थन करते हैं. उन्होंने साफ किया, 'इसका गलत मतलब न निकालें. वोटिंग के आंकड़ों का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोगों से उनके पर्सनल संबंध हैं या उनकी गतिविधियों को उनका समर्थन है.'

For All Latest Updates

TAGGED:

NITIN GADKARI
MORE VOTES FROM CRIMINAL AREAS
GADKARI VOTING FIGURES
क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड रेड लाइट
NITIN GADKARI

संबंधित ख़बरें

'शुद्धिकरण' का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट

खड़गे की जनसभा के बाद 'शुद्धिकरण' का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट, 2 FIR का खुलासा; सरकार बोली- होगी निष्पक्ष जांच

September 7, 2026 at 9:51 PM IST
KERALA THRISSUR ROAD ACCIDENT

त्रिशूर हादसे में बड़ा खुलासा! नशे में थे 8 छात्र; स्थानीय लोगों से झड़प के बाद पुलिस से बचने को दौड़ाई थी कार

September 7, 2026 at 8:46 PM IST
ED RAID ON TMC MP NADIMUL HAQUE

टीएमसी सांसद नदीमुल हक के 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, उर्दू अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्शन

September 7, 2026 at 4:56 PM IST
सत्य निकेतन इमारत हादसा

सत्य निकेतन इमारत हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश; घटना का CCTV आया सामने

September 7, 2026 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.