इजराइल में गादी आइजनकोट को मिला नई सरकार बनाने का न्योता, बोले- देश को जीतना ही होगा

इजराइल की 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. आइजनकोट को इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से देश की अगली सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश मिल गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए गठबंधन वार्ता की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. दूसरी ओर, प्रस्तावित सरकार के गठन को लेकर मतभेदों के बीच विपक्षी गुट संसदीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है. इजराइल की 120 सदस्यों वाली संसद नेसेट के राजनीतिक गुटों के प्रतिनिधियों के साथ हर्जोग की बातचीत के बाद, रविवार को राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा गया. इस जनादेश के तहत, आइजनकोट के पास संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करने और सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर हर्जोग इस समय-सीमा को 14 और दिनों तक बढ़ा सकते हैं.

देश की अगली सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद, 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट ने इजराइल में "ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता" के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया. उन्होंने सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बीच एक 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने का वादा किया. X पर आइजनकोट ने लिखा, "इजराइल को एक नई सरकार की जरूरत है. इजराइल को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो उन बातों को बढ़ावा दे जो हमें एकजुट करती हैं और एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करें— एक ऐसा युग जो ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता पर आधारित हो. यह काम मुश्किल है और आगे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कामयाबी हासिल की जा सकती है. इजराइल को जीतना ही होगा.