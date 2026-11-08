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गादी आइजनकोट बन सकते हैं इजराइल के अगले पीएम, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का मौका दिया

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का मौका दिया है. राष्ट्रपति भवन के मुताबिक, राष्ट्रपति ने गादी आइजनकोट को राष्ट्रपति भवन बुलाया है, जहां उन्हें सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके साथ ही आइजनकोट को संसद में बहुमत साबित करना होगा. पीएम नेतन्याहू के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है.

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा कि 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद, वे विपक्षी उम्मीदवार गादी आइजनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दे रहे हैं. पूर्व सैन्य प्रमुख आइजनकोट, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में मैदान में उतरे थे. वे उन पार्टियों के एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे, जो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को सत्ता से हटाना चाहती थीं. चुनाव में न तो आइसेनकोट और न ही नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत मिला. हालांकि इस हफ्ते राष्ट्रपति के साथ हुई लंबी बातचीत के दौरान, इजराइल की ज्यादातर प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी आइजनकोट को सौंपी जानी चाहिए.

बता दें कि सरकार बनाने के लिए 61 सासंदों का समर्थन चाहिए. वहीं गादी आइजनकोट के गठबंधन को 6 पार्टियों के 67 सांसदों ने समर्थन दिया है. जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास मात्र 46 सांसदों का समर्थन है. जो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है. इस वजह से राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का पहला मौका नहीं दिया.

दूसरी तरफ नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं. यह किसी भी पार्टी की सबसे अधिक सीटें हैं. लेकिन उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिलीं. यानी बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से वह 8 सीट पीछे रह गए. आइजनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटें जीतीं और संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी. उनके चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं. इजराइल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं. राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान इन दोनों पार्टियों ने आइजनकोट के नाम का समर्थन किया.

अब आइये जानते हैं कि कौन हैं गादी आइजनकोट? 66 साल के गादी इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख भी रह चुके हैं. उन्होंने 2022 में वह राजनीति में आए. इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद वह कुछ समय के लिए नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन बाद में फिर विपक्ष में लौट आए. आइजनकोट ने गाजा युद्ध को संभालने के सरकार के तरीके और उसकी सुरक्षा नीतियों की लगातार आलोचना की है.

सरकार बनाने के लिए संभावित सहयोगियों के सामने उन्होंने चार शर्तें भी रखी हैं. इन शर्तों की वजह से गठबंधन बनाना और मुश्किल हो सकता है. अगर आइजनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं, तो किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है. इजराइल के पास सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 100 दिन हैं. इस समय में कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता है तो देश में दोबारा चुनाव कराए ज सकते हैं. आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका मिलने के बाद नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की अपील की. हालांकि, उन्होंने ऐसी सरकार का विरोध किया जो अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर हो.

Conclusion: