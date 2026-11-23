खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. बिसलेरी के पानी के नमूने की जांच में उसे असुरक्षित पाए जाने के बाद FSSAI ने ये आदेश दिया. FSSSAI का कहना है कि उसका पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का सैंपल 'अनसेफ' पाया गया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा, 'हमने 'अनसेफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर' के संबंध में बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. बिसलेरी इंटरनेशनल की जगह से एनालिसिस के लिए 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वॉटर के अलावा)' का एक रेगुलेटरी सैंपल लिया गया. सैंपल तय ब्रोमेट लिमिट के हिसाब से नहीं पाया गया और एफएसएस एक्ट, 2006 के तहत इसे अनसेफ घोषित किया गया.'

FSSAI के आदेश के बाद बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने बयान जारी किया है. उसने कहा, 'ये मामला लगभग 14 महीने पुराना है और सितंबर 2025 में बिसलेरी की गोवा स्थित निर्माण इकाई (जो हमारे नेटवर्क के 143 संयंत्रों में से एक है) में तैयार किए गए एक बैच से जुड़ा है. 30 सितंबर 2025 को, FSSAI ने गोवा इकाई से छह नमूने लिए थे. शुरुआती जांच में पाया गया कि पांच नमूने सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते थे. छठे नमूने में ब्रोमेट का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया, जबकि इसकी निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है. 22 नवंबर 2025 को बिसलेरी द्वारा की गई अपील के बाद, FSSAI ने उस नमूने को दोबारा जांच के लिए एक रेफरल प्रयोगशाला में भेजा. रेफरल प्रयोगशाला की जांच में ब्रोमेट का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया, लेकिन साथ ही, नमूने में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी का भी उल्लेख किया गया. दोनों परिणामों में अंतर को देखते हुए, बिसलेरी को लगा कि इस पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक है. बिसलेरी ने उसी नमूने की एक स्वतंत्र जांच FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवाई. उस जांच में ब्रोमेट का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया.