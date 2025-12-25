ओडिशा के मयूरभंज जिले के घुमल गांव के लोग अच्छी सड़क और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं. सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में आवाजाही बाधित हो जाती है. बस या एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है. BDO कहते हैं कि सड़क बनेगी तब बस आएगी. ग्रामीणों ने बार-बार प्रशासन से शिकायत की.. लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई. इसीलिए महिलाओं ने सड़क बनाने का बीड़ा खुद उठा लिया. लोगों ने हर घर से पैसा इकट्ठा किया और महिलाओं ने मिलकर एक दिन में एक किलोमीटर सड़क बना दी.

अब गांव वाले BDO से पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं. गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं. एक साल पहले गांव में पानी का पाइप बिछाया गया. लेकिन पानी नहीं आया. पीने के पाने के लिए लोग तालाब पर निर्भर हैं. प्रदूषित पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं.. लेकिन प्रशासन सिर्फ लोगों को आश्वासन देने में जुटा है.