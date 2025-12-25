ETV Bharat / Videos

घुमल गांव की महिलाओं ने प्रशासन को दिखाया आईना, आपसी सहयोग से एक दिन में एक किलोमीटर सड़क तैयार - UNIQUE STORY OF GHOOMAL

घुमल गांव की महिलाओं ने प्रशासन को दिखाया आईना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 10:31 PM IST

ओडिशा के मयूरभंज जिले के घुमल गांव के लोग अच्छी सड़क और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं. सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में आवाजाही बाधित हो जाती है. बस या एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है. BDO कहते हैं कि सड़क बनेगी तब बस आएगी. ग्रामीणों ने बार-बार प्रशासन से शिकायत की.. लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई. इसीलिए महिलाओं ने सड़क बनाने का बीड़ा खुद उठा लिया. लोगों ने हर घर से पैसा इकट्ठा किया और महिलाओं ने मिलकर एक दिन में एक किलोमीटर सड़क बना दी.  

अब गांव वाले BDO से पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं. गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं. एक साल पहले गांव में पानी का पाइप बिछाया गया. लेकिन पानी नहीं आया. पीने के पाने के लिए लोग तालाब पर निर्भर हैं. प्रदूषित पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं.. लेकिन प्रशासन सिर्फ लोगों को आश्वासन देने में जुटा है. 

TAGGED:

घुमल गांव की अनोखी कहानी
WOMEN OF GHOOMAL MADE ROAD
महिलाओं ने खुद बनाई सड़क
गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी
UNIQUE STORY OF GHOOMAL

