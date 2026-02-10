ETV Bharat / Videos

AI बना एग्रीकल्चरल एडवाइजर, Chat GPT ने बदला खेती का तरीका, प्लांटेशन से मार्केटिंग तक हर विषय पर देता है सलाह - DIGITAL AGRICULTURAL ADVISOR AI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
AI बना एग्रीकल्चरल एडवाइजर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 11:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के किसान संजय वाबले अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. चैट GPT उनके लिए एग्रीकल्चरल एडवाइजर बना हुआ है. खेती से जुड़ी जब भी कोई समस्या सामने आती है, वो चैट जीपीटी से उसका समाधान मांगते हैं.

संजय वाबले पिछले बीस सालों से पुणे में रह रहे थे, वो वहां बिजनेस करते थे, लेकिन पुश्तैनी खेती को बचाने के लिए चार साल पहले वो यहां आ गए और 12 एकड़ में खेती शुरू की.  यहां उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, कि उन्हें खेती का कोई अनुभव नहीं था. डेली बेसिस पर खेती का विशेषज्ञ मिलना भी मुश्किल था, लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने चैट जीटीपी की मदद लेनी शुरू की.. फिर से चैट जीपीटी उनका 24 घंटे का सलाहकार बन गया. अब वो एक कुशल किसान की तरह अमरूद, जामुन और नारियल की खेती करने लगे.  

चाहे फसलों में कीड़े चलने की समस्या हो या फिर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की. मार्केट में फसल की कीमत जानना हो या फिर फ्यूचर स्ट्रैटजी बनानी हो. हर काम में AI उनकी मदद कर रहा है. संजय वाबले सिर्फ खेती तक ही सीमित रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि भविष्य में वो यहां एग्री टूरिज्म विकसित करने का सपना देख रहे हैं. यहां टूरिस्टों को किस प्रकार की सुविधाएं देनी है, एग्री टूरिज्म की ब्रांडिंग कैसे करनी है. इन सबके लिए भी वो चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं.  

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के किसान संजय वाबले अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. चैट GPT उनके लिए एग्रीकल्चरल एडवाइजर बना हुआ है. खेती से जुड़ी जब भी कोई समस्या सामने आती है, वो चैट जीपीटी से उसका समाधान मांगते हैं.

संजय वाबले पिछले बीस सालों से पुणे में रह रहे थे, वो वहां बिजनेस करते थे, लेकिन पुश्तैनी खेती को बचाने के लिए चार साल पहले वो यहां आ गए और 12 एकड़ में खेती शुरू की.  यहां उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, कि उन्हें खेती का कोई अनुभव नहीं था. डेली बेसिस पर खेती का विशेषज्ञ मिलना भी मुश्किल था, लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने चैट जीटीपी की मदद लेनी शुरू की.. फिर से चैट जीपीटी उनका 24 घंटे का सलाहकार बन गया. अब वो एक कुशल किसान की तरह अमरूद, जामुन और नारियल की खेती करने लगे.  

चाहे फसलों में कीड़े चलने की समस्या हो या फिर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की. मार्केट में फसल की कीमत जानना हो या फिर फ्यूचर स्ट्रैटजी बनानी हो. हर काम में AI उनकी मदद कर रहा है. संजय वाबले सिर्फ खेती तक ही सीमित रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि भविष्य में वो यहां एग्री टूरिज्म विकसित करने का सपना देख रहे हैं. यहां टूरिस्टों को किस प्रकार की सुविधाएं देनी है, एग्री टूरिज्म की ब्रांडिंग कैसे करनी है. इन सबके लिए भी वो चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

DIGITAL AGRICULTURAL ADVISOR AI
डिजिटल एग्रीकल्चरल एडवाइजर
CHAT GPT ने बदला खेती का तरीका
AI से ब्रांडिंग
DIGITAL AGRICULTURAL ADVISOR AI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Elections in Bangladesh

बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच मुकाबला, किसकी बनेगी सरकार ?

February 10, 2026 at 11:13 PM IST
तिरुपति लड्डू विवाद में SIT का सबसे बड़ा खुलासा

तिरुपति लड्डू विवाद में SIT का सबसे बड़ा खुलासा, 'यह घी नहीं, केमिकल था'

February 10, 2026 at 10:29 PM IST
राज ठाकरे ने भागवत के बयान पर जताई नाराजगी

मोहन भागवत ने जिसे 'बीमारी' कहा, राज ठाकरे ने बताया ' मराठी अस्मिता', संघ प्रमुख के बयान पर जताई नाराजगी

February 10, 2026 at 10:20 PM IST
हिमंत बिस्वा सरमा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

हिमंत बिस्वा सरमा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 'हेट स्पीच' के खिलाफ CPI-CPM पहुंची सुप्रीम कोर्ट

February 10, 2026 at 5:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.