स्कूलों में अब बाधित नहीं होगी पढ़ाई, 10वीं के छात्रों ने बनाया 'एडु-बॉट' AI टीचर - EDU BOT AI TEACHER
Published : February 3, 2026 at 11:08 PM IST
केरल के मल्लापुरम में 10वीं के छात्रों ने एक ऐसा वर्चुअल बॉट बनाया है, जो टीचर की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ता सकता है. छात्रों की अटेंडेंस ले सकता है. उनसे बात कर उनके सवालों का जवाब दे सकता है. एडु-बॉट AI टीचर के डेवलपर्स का कहा है कि वो पिछले दो सालों से इस AI टीचर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई टीचर लीव पर रहता है तो ये सिस्टम एक अल्टरनेटिव टीचर के रूप में काम कर सकता है. इस वर्चुअल टीचर की खासियत है कि इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है.
एर्नाकुलम के कोच्चि में आयोजित 38वें केरल साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन में जब लोगों ने इस वर्चुअल टीचर को देखा, तो पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगी.
