स्कूलों में अब बाधित नहीं होगी पढ़ाई, 10वीं के छात्रों ने बनाया 'एडु-बॉट' AI टीचर - EDU BOT AI TEACHER

स्कूलों में अब बाधित नहीं होगी पढ़ाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
केरल के मल्लापुरम में 10वीं के छात्रों ने एक ऐसा वर्चुअल बॉट बनाया है, जो टीचर की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ता सकता है. छात्रों की अटेंडेंस ले सकता है. उनसे बात कर उनके सवालों का जवाब दे सकता है. एडु-बॉट AI टीचर के डेवलपर्स का कहा है कि वो पिछले दो सालों से इस AI टीचर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई टीचर लीव पर रहता है तो ये सिस्टम एक अल्टरनेटिव टीचर के रूप में काम कर सकता है. इस वर्चुअल टीचर की खासियत है कि इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है.  

एर्नाकुलम के कोच्चि में आयोजित 38वें केरल साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन में जब लोगों ने इस वर्चुअल टीचर को देखा, तो पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगी.

EDU BOT AI TEACHER
एडु बॉट AI टीचर
AI TEACHERS IN SCHOOL
ROTOTIC TEACHER IN SCHOOL
EDU BOT AI TEACHER

ETV Bharat Hindi Team

