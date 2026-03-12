देश में गैस संकट पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है. सिलेंडर के मुद्दे पर विपक्ष संसद परिसर में प्रदर्शन किया....और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार की तैयारी अपर्याप्त है और जनता को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं. वहीं देशभर में LPG सिलेंडर के कमी की खबरें आ रही हैं. लोग गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेकर लाइनों में लगे हैं. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नोएडा, लखनऊ में लोगों ने गैस सिलेंडर की कालाबाजरी के आरोप लगाए. उत्तराखंड में भी यही हालात है...लोग सिलेंडर के लिए परेशान हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने गैस नहीं मिलने के आरोप लगाए. हिमाचल प्रदेश होटल एसोसिएशन ने सरकार से घरेलू गैस के इस्तेमाल की इजाजत देने की मांग की है. बेंगलुरु में भी रेस्तरां और होटल वाले परेशान हैं. उनका धंधा मंदा हो चुका है. पंजाब में भी हालात इससे अलग नहीं है. तमिलनाडु में भी लोग LPG की कमी से जूझ रहे हैं. देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भी एलपीजी के लिए गाड़ियों की लाइन लगी है.