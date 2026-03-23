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केरल से असम तक...कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत...मैदान में राहुल-प्रियंका और खड़गे - CONGRESS MEGA PLAN

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मैदान में राहुल-प्रियंका और खड़गे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 5:50 PM IST

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कांग्रेस ने केरल और असम विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव चल दिया है. पार्टी के तीन सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. 9 अप्रैल को केरल की 140 और असम की 126 सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आएंगे. कांग्रेस केरल में यूडीएफ के साथ करीब 95 सीटों पर और असम में गठबंधन के साथ 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. सूत्रों के मुताबिक 26 मार्च के बाद कांग्रेस का मेगा कैंपेन शुरू होगा. राहुल गांधी कई रैलियों को संबोधित करेंगे. तो प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम करेंगी और खड़गे संगठन को मजबूती देंगे. केरल में कांग्रेस को जीत की उम्मीद ज्यादा है. इसलिए राहुल और प्रियंका 10 से 12 बड़ी रैलियां कर सकते हैं. पूरा फोकस सभी 14 जिलों को कवर करने पर है. वहीं असम में मुकाबला मुश्किल जरूर है. लेकिन कांग्रेस ऊपरी असम की 35 सीटों पर खास रणनीति बना रही है. जहां NDA को सीधी चुनौती दी जाएगी.

कांग्रेस ने केरल और असम विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव चल दिया है. पार्टी के तीन सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. 9 अप्रैल को केरल की 140 और असम की 126 सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आएंगे. कांग्रेस केरल में यूडीएफ के साथ करीब 95 सीटों पर और असम में गठबंधन के साथ 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. सूत्रों के मुताबिक 26 मार्च के बाद कांग्रेस का मेगा कैंपेन शुरू होगा. राहुल गांधी कई रैलियों को संबोधित करेंगे. तो प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम करेंगी और खड़गे संगठन को मजबूती देंगे. केरल में कांग्रेस को जीत की उम्मीद ज्यादा है. इसलिए राहुल और प्रियंका 10 से 12 बड़ी रैलियां कर सकते हैं. पूरा फोकस सभी 14 जिलों को कवर करने पर है. वहीं असम में मुकाबला मुश्किल जरूर है. लेकिन कांग्रेस ऊपरी असम की 35 सीटों पर खास रणनीति बना रही है. जहां NDA को सीधी चुनौती दी जाएगी.

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