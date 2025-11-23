ओडिशा के केंद्रापाड़ा के कलाकार सुमन सेठी नारियल के खोल और छिलके से ऐसी नायाब कलाकृतियां बना रहे हैं, जिनकी हर तरफ तारीफ हो रही है. फूलों से सजे फूलदान हो या अपने शिकार पर निशाना साधता शिकारी.. जंगली जानवर हो या फिर पेड़-पौधे सुमन उनमें जान डाल देते हैं. हैरानी की बात ये है कि सुमन ने इसके लिए कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है.. बस इच्छा थी कि बेकार पड़ी चीजों से कुछ नया और बेहतर बनाया जाए. पेशे से इलेक्ट्रिशियन सुमन को बचपन से ही हैंडीक्राफ्ट का शौक था.. कब उनका वो शौक... जुनून में बदल गया.. इन्हें पता ही नहीं चला.

सुमन ने बांस से ऐसी-ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई हैं.. जिनकी तारीफ हो रही है.. ऐसी ऐसी अद्भुत कला के लिए सुमन को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है. अब सुमन का सपना है कि वो आने वाले दिनों में एक क्राफ्ट म्यूजियम बनाए.. जहां ऐसी खूबसूरत चीजों को संजोकर रखा जा सके.