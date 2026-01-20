असम के कोकराझार में बोडो और आदिवासियों के बीच हिंसा भड़क उठी है. सोमवार को हुई एक हिंसक घटना के बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई. बोडो और आदिवासी समुदाय के लोगों ने करिगांव आउटपोस्ट के पास NH को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने करिगांव पुलिस आउटपोस्ट पर हमला कर दिया और बिरसा कमांडो फोर्स के दो अस्थायी कैंपों में आग लगा दी. उग्र भीड़ ने सिदो-कान्हू भवन और उसके आसपास की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया.

गृह विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, सोमवार रात कोकराझार के करिगांव में एक गाड़ी ने दो आदिवासियों को टक्कर मार दी. गाड़ी पर बोडो समुदाय के तीन लोग सवार थे, जिसके बाद आदिवासियों ने तीनों लोगों की पिटाई कर दी और गाड़ी में आग लगा दी. हिंसा में 28 साल के सिखना जोहलोउ बिस्मित उर्फ राजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 साल के सुनील मुर्मू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. हिंसा के बाद लोग उग्र हो गए.

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिनमें कुछ पुलिसवालों समेत कई लोग जख्मी हो गए. स्थिति को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है. इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया. हिंसा के सिलसिले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.