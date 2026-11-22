फ्रांस में इस हफ्ते एक बार फिर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. ये लगातार छठा वीकेंड है, जबराजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोगों ने बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ती महंगाई को लेकर मार्च निकाला .शनिवार के प्रदर्शन में एक बार फिर हिंसा सामने आई है. ये विरोध प्रदर्शन सितंबर में छात्रों की बेहतर स्कूलों की मांग के साथ शुरू हुआ था. धीरे-धीरे यह आंदोलन महंगाई, खराब सार्वजनिक सेवाओं और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल गया है. हर सप्ताहंत हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं.आयोजकों के मुताबिक पूरे फांस में इन मार्च में डेढ़ लाख प्रदर्शनकारी शामिल हुए. जबकि पिछले हफ्ते ये संख्या दो लाख के करीब थी.वहीं फांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी आई है.