फ्रांसिस हैल्ज़ेन को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण में है अहम योगदान

वर्ष 2026 का फिजिक्स (भौतिकी) का नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित वैज्ञानिक फ्रांसिस हैल्ज़ेन को देने की घोषणा की गई है. उन्हें यह सम्मान 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' के निर्माण में अहम योगदान देने और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाले 'हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो' की खोज के लिए दिया गया है. 1944 में बेल्जियम में जन्मे हैल्ज़ेन वर्तमान में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं.

उन्होंने 1988 में दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का उपयोग करके अदृश्य और सूक्ष्म न्यूट्रिनो कणों को पकड़ने का जो क्रांतिकारी विचार दिया था, उसी के आधार पर बाद में आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी का निर्माण हुआ. उनके इस अभूतपूर्व अनुसंधान ने अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने का एक नया द्वार खोल दिया है.