फ्रांस के छात्र प्रदर्शनों पर बड़ा दावा, भारत समेत कई देशों तक फैले नेटवर्क का आरोप

फ्रांस में हालिया छात्र प्रदर्शनों को लेकर फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि इन आंदोलनों के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस, ब्राजील और भारत तक फैला एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वामपंथी और राजनीतिक संगठन अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रदर्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच में लगभग 50 ऐसे संगठनों की पहचान की गई है, जो प्रदर्शनकारियों को जुटाने और प्रचार करने में मदद कर रहे हैं। इस सूची में 'इंडियन अलायंस पेरिस' नामक संगठन का भी जिक्र है, जिसने सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रदर्शनों की तुलना भारत के विरोध प्रदर्शनों से की थी। हालांकि, इन दावों के बीच यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी संगठन के समर्थन से यह साबित नहीं होता कि पूरा आंदोलन किसी बाहरी एजेंडे से संचालित हो रहा है।