दिल्ली के नांगलोई में खुला मैनहोल बना काल: खेलते समय उसमें गिरा 4 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के नांगलोई इलाके की दास गार्डन कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेलते समय चार साल का मासूम इमरान खुले मैनहोल में गिर गया। घटना के समय बच्चा अपनी मां के साथ पार्क में था। सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे अग्निशमन विभाग को इस दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त टीमें युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। सीवर लाइन के भीतर बच्चे की तलाश के लिए आधुनिक स्कैनिंग उपकरणों और सक्शन पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।