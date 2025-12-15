ETV Bharat / Videos

मंगलुरु की छात्रा ने किया कमाल, स्केटिंग के साथ 4 घंटे डांस, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम - DANCE PERFORMANCE ON SKATES

Published : December 15, 2025 at 8:50 PM IST

स्केटिंग और डांस करते हुए ...कर्नाटक के मंगलुरू की बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा सुश्रव्या ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गोल्डेन वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार 4 घंटे तक स्केटिंग में डांस परफॉर्मेंस देकर अपना नाम किया. सुश्रव्या  12 घंटे तक डांस करना चाहतीं थीं. लेकिन उन्हें बीच में उल्टी होने लगी. जिसके बाद उन्हें अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी.

सुश्रव्या मंगलुरू की सेंट एग्नेस कॉलेज की स्टूडेंट हैं. 14 साल से अपने गुरु सुमन श्रीकांत से स्केटिंग सीख रहीं थी.  पिछले दो साल खुद से कलात्मक स्केटिंग की प्रेक्टिस कर रहीं थी. ये इंडियन क्लासिकल डांस का जूनियर और सीनियर एग्ज़ाम भी पास कर चुकीं है. गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशियन हेड डॉ. मनीष वैष्णोई ने सुश्रव्या की उपलब्धि को खास बताया.

सुश्रव्या की मां शशिरेखा को अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व है. सेंट एग्नेस कॉलेज की प्रिंसिपल ने तरीफ करते हुए कहा कि वो एक हफ्ते से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और आज ये कामयाबी हासिल की.

