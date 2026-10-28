नौकरी छोड़ 4 दोस्तों ने गांव में खड़ी कर दी फैक्ट्री, 70 लोगों को रोजगार, 5 राज्यों में बिक रहा प्रोडक्ट

हिमाचल में सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है. मंडी जिले की चच्योट तहसील के बाढू गांव में चार दोस्तों की पहल ने 70 लोगों के लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है. खीरामणी, भागीरथ चौहान, रविंद्र और इल्मदीन अली इन चारों दोस्तों की सोच ने एक गांव की किस्मत बदल दी है. चार दोस्तों की पहल से शुरू हुई हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर इकाई आज 70 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है. फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण से जुड़े इस उद्यम ने न केवल स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश की है.

कंपनी के प्रबंध निदेशक खीरामणी ने बताया कि, वह निजी क्षेत्र में नौकरी करते थे. इसी दौरान उन्होंने अपने तीन साथियों भागीरथ चौहान, रविंद्र और इल्मदीन अली के साथ मिलकर गांव में ही उद्योग स्थापित करने का विचार किया. उनका उद्देश्य ऐसा उद्यम शुरू करना था, जिससे स्थानीय लोगों को घर के नजदीक रोजगार मिल सके और उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे क्षेत्रों का रुख न करना पड़े. इसी सोच के साथ हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई. कंपनी में जनवरी 2023 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ. आज यहां अचार, चटनी, जैम, फ्रूट वाइन, फ्रूट साइडर और एप्पल साइडर विनेगर सहित 50 से अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कर तैयार किए जाने वाले इन उत्पादों के माध्यम से कृषि एवं बागवानी उपज का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। इससे स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ कारोबार को भी विस्तार मिल रहा है.