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भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिका का पूर्व नेवी कमांडो, बदलते बयानों ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता - SECURITY

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FORMER US NAVY SEAL JORDAN BROWN (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:30 AM IST

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भारत-नेपाल सीमा पर अमेरिका के पूर्व नेवी सील कमांडो जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज हो गई है. पूछताछ में वह अलग-अलग एजेंसियों के सामने अलग-अलग बयान दे रहा है, जिससे उसके भारत आने के मकसद पर संदेह और गहरा गया है. जांच में सामने आया है कि उसके पास कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं था, जबकि उसके पास से चीनी पासपोर्ट, टूटे हुए मोबाइल फोन और एआई ट्रांसलेशन डिवाइस बरामद हुए हैं. एजेंसियां उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, मोबाइल डेटा, होटल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह भारत में किन लोगों के संपर्क में था और नेपाल पहुंचने के पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

भारत-नेपाल सीमा पर अमेरिका के पूर्व नेवी सील कमांडो जॉर्डन ब्राउन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज हो गई है. पूछताछ में वह अलग-अलग एजेंसियों के सामने अलग-अलग बयान दे रहा है, जिससे उसके भारत आने के मकसद पर संदेह और गहरा गया है. जांच में सामने आया है कि उसके पास कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं था, जबकि उसके पास से चीनी पासपोर्ट, टूटे हुए मोबाइल फोन और एआई ट्रांसलेशन डिवाइस बरामद हुए हैं. एजेंसियां उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, मोबाइल डेटा, होटल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह भारत में किन लोगों के संपर्क में था और नेपाल पहुंचने के पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

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