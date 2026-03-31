पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए. केंद्रीय मंत्री रिजजु ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. ये एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि...40 साल तक देश के लिए खेला.अब देश और युवाओं की सेवा करने के लिए तैयार हूं.इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चंद्रकोना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो लोगों को मछली और मांस खाने से रोकेगी. ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक हम सत्ता में हैं बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर और कोई एनआरसी नहीं होने देंगे. असम के तेजपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.