पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल, ममता बोलीं- भाजपा सत्ता में आती है तो मछली-मांस खाने से रोकेगी - LEANDER PAES JOINS BJP
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Published : March 31, 2026 at 8:31 PM IST
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए. केंद्रीय मंत्री रिजजु ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. ये एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि...40 साल तक देश के लिए खेला.अब देश और युवाओं की सेवा करने के लिए तैयार हूं.इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चंद्रकोना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो लोगों को मछली और मांस खाने से रोकेगी. ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक हम सत्ता में हैं बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर और कोई एनआरसी नहीं होने देंगे. असम के तेजपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए. केंद्रीय मंत्री रिजजु ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. ये एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि...40 साल तक देश के लिए खेला.अब देश और युवाओं की सेवा करने के लिए तैयार हूं.इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चंद्रकोना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो लोगों को मछली और मांस खाने से रोकेगी. ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक हम सत्ता में हैं बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर और कोई एनआरसी नहीं होने देंगे. असम के तेजपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.