ETV Bharat / Videos

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा, हत्या का दोषी पाए जाने पर कोर्ट का फैसला - पूर्व राष्ट्रपति असद

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बसर अल असद को दमिश्क की एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें सोच-समझकर की गई हत्या का दोषी पाए जाने पर ये सजा सुनाई. इसके साथ ही, दक्षिणी सीरिया के डेरा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी हत्या और टॉर्चर का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है. दमिश्क की अदालत का ये फैसला सीरिया के अंतरिम अधिकारियों द्वारा असद को सुनाई गई मौत की पहली सजा है. इन अधिकारियों ने इस साल असद की पिछली सरकार से जुड़े लोगों के ख़िलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने असद को 13 साल लंबे गृहयुद्ध से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया. इस मामले को 'युद्ध अपराध' और "मानवता के खिलाफ अपराध' से जुड़ा भी बताया गया.

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बसर अल असद को दमिश्क की एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें सोच-समझकर की गई हत्या का दोषी पाए जाने पर ये सजा सुनाई. इसके साथ ही, दक्षिणी सीरिया के डेरा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी हत्या और टॉर्चर का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है. दमिश्क की अदालत का ये फैसला सीरिया के अंतरिम अधिकारियों द्वारा असद को सुनाई गई मौत की पहली सजा है. इन अधिकारियों ने इस साल असद की पिछली सरकार से जुड़े लोगों के ख़िलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने असद को 13 साल लंबे गृहयुद्ध से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया. इस मामले को 'युद्ध अपराध' और "मानवता के खिलाफ अपराध' से जुड़ा भी बताया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER SYRIAN PRESIDENT ASSAD
ASSAD DEATH SENTENCED
DAMISHKA COURT
पूर्व राष्ट्रपति असद
ASSAD SENTENCED TO DEATH

संबंधित ख़बरें

साड़ी वाली कोच की कहानी

साड़ी पहने कोच भारती मुडी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आदिवासी लड़कियों को बना रही हैं फ़ुटबॉल खिलाड़ी

August 11, 2026 at 9:33 PM IST
लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित

मॉनसून सत्र: लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित

August 11, 2026 at 8:32 PM IST
गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च

संसद में गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च: BJP ने प्रियंका से पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड?

August 11, 2026 at 6:50 PM IST
नेताजी की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

August 11, 2026 at 6:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.