NVIDIA के पूर्व CEO हुआंग का एक और कर्मचारी से तीसरे अफेयर का खुलासा

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हुआंग का कंपनी के एक अन्य कर्मचारी के साथ करीबी रिश्ते थे. इस तरह उनके तीसरे अफेयर की बात सामने आई.

रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो लोगों के हवाले से हुआंग का एक और एम्प्लॉई के साथ रिलेशनशिप था. ये नया खुलासा सीईओ के पद से उनके इस्तीफे के बाद हुआ है, क्योंकि उनके दो और कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की रिपोर्ट्स ने कंपनी की लीडरशिप की तरफ ध्यान खींचा है.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग के रिश्तों में चीनी बिजनेस वुमन एलिस हुआंग और NVIDIA की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बली पॉवेल शामिल हैं. अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को शक है कि उनका चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक हैं. द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, मार्च में कैलिफोर्निया के सैन जोस के एक होटल में एनवीडिया के कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों को प्यार से पेश आते हुए वीडियो में कैद किया गया था.

ये विवाद पहले तब और बढ़ गया था जब हुआंग के सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी चीनी बिजनेसवुमन और एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ कथित रिश्ते की खबरें आईं. मेगास्पीड एनवीडिया के बड़े कस्टमर्स में से एक है. एलिस हुआंग वह महिला थीं जिनका जिक्र हुआंग ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे एक लेटर में किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धोखा करने की बात मानी थी और उनके भरोसे को तोड़ने के लिए माफी मांगी थी.