कभी बंदूक और हिंसा के साए में जीवन बिताने वाली महिलाओं ने अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया. यह फैशन शो केवल पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरणा की कहानी भी सामने लेकर आया. स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और कोसा सिल्क से तैयार आकर्षक परिधानों के साथ सबके सामने बदलते छत्तीसगढ़ की झलक को ऱखा है.