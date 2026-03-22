पंजाब पुलिस ने वेयर हाउसिंग के अधिकारी की आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इनके खिलाफ BNS की अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिनमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप शामिल हैं.

अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. इस मामले में सीएम भगवंत मान के कहने पर आरोपी लालजीत सिंह भुल्लर ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, मृतक की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर अमृतसर के रणजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.