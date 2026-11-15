पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी अब हुए 'ब्रिटिश नागरिक', ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया ऐलान

IPL के फाउंडर ललित मोदी ने अब ब्रिटिश नागरिक हो गए हैं. 15 सितंबर, 2026 को उन्होंने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश नागरिकता ले ली. 14 नवंबर को मशहूर ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में ललित मोदी ने ये खबर साझा की और इस मौके पर जश्न मनाया. X पर पोस्ट में ललित मोदी ने लिखा, 'एक गर्व का पल. एक नया चैप्टर. आज, 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला, जहां मैंने सबके सामने एक बहुत ही खास और पर्सनल माइलस्टोन शेयर किया.'

आगे उन्होंने ब्रिटेन के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'ब्रिटेन कई सालों से मेरा घर रहा है. ये एक ऐसा देश है जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ और इसकी बहुत कद्र करता हूं. इसके लोग, संस्थाएं, परंपराएं और मूल्य. ब्रिटिश बनना एक खास मौका और जिम्मेदारी है जिसे मैं गर्व, शुक्रगुजारी और अपनेपन की सच्ची भावना के साथ अपनाता हूं.' अलग-अलग कल्चर और अनुभवों के अपने सफर के बारे में बताते हुए उन्होंने उस देश में पॉजिटिव योगदान देते रहने की इच्छा जताई, जिसे वे अब गर्व से अपना घर कहते हैं. ललित मोदी ने ये भी कहा कि किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के मौके पर ये घोषणा शेयर करने से यह पल खास बन गया, और उन्होंने कहा, 'गॉड सेव द किंग!'