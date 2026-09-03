ETV Bharat / Videos

पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन बने कमर्शियल पायलट, अब उड़ाएंगे यात्री विमान

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अभिनंदन अब उड़ाएंगे यात्री विमान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन में शामिल हुए थे. जब FLY91 के एक प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी एक निजी मामला है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया. FLY91 ने ईटीवी भारत को अभिनंदन के रोल या जिम्मेदारियों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. अभिनंदन वर्धमान के कथित कदम से मिलिट्री एविएशन से कमर्शियल फ्लाइंग में बदलाव की शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और एयरलाइंस अनुभवी पायलटों की अपनी मांग बढ़ा रही हैं.

इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन में शामिल हुए थे. जब FLY91 के एक प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी एक निजी मामला है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया. FLY91 ने ईटीवी भारत को अभिनंदन के रोल या जिम्मेदारियों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. अभिनंदन वर्धमान के कथित कदम से मिलिट्री एविएशन से कमर्शियल फ्लाइंग में बदलाव की शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और एयरलाइंस अनुभवी पायलटों की अपनी मांग बढ़ा रही हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHINANDAN VARTHAMAN
COMMERCIAL PILOT
ABHINANDAN VARTHAMAN PILOT
पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन
ABHINANDAN VARTHAMAN

संबंधित ख़बरें

रेवंत रेड्डी ने मंत्री सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाया

CM रेवंत रेड्डी ने मंत्री सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाया, बेटी ने लगाए थे आरोप, गवर्नर को लिखा लेटर

September 3, 2026 at 10:27 PM IST
जन्माष्टमी के लिए मथुरा सज-धजकर तैयार

उत्तर प्रदेश: जन्माष्टमी के लिए मथुरा सज-धजकर तैयार, श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू

September 3, 2026 at 9:33 PM IST
चक्की रसुवा के लोगों के लिए बनी 'वरदान'

नेपाल बाढ़: भयानक तबाही के बीच पारंपरिक पानी से चलने वाली चक्की रसुवा के लोगों के लिए बनी 'वरदान'

September 3, 2026 at 9:26 PM IST
श्रीलंका को लगा बड़ा झटका

भारत करेगा शुरूआती महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी

September 3, 2026 at 9:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.