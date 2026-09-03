पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन बने कमर्शियल पायलट, अब उड़ाएंगे यात्री विमान
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 3, 2026 at 10:41 PM IST
इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन में शामिल हुए थे. जब FLY91 के एक प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी एक निजी मामला है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया. FLY91 ने ईटीवी भारत को अभिनंदन के रोल या जिम्मेदारियों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. अभिनंदन वर्धमान के कथित कदम से मिलिट्री एविएशन से कमर्शियल फ्लाइंग में बदलाव की शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और एयरलाइंस अनुभवी पायलटों की अपनी मांग बढ़ा रही हैं.
इंडियन एयर फोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हो गए हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन में शामिल हुए थे. जब FLY91 के एक प्रवक्ता से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी एक निजी मामला है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया. FLY91 ने ईटीवी भारत को अभिनंदन के रोल या जिम्मेदारियों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. अभिनंदन वर्धमान के कथित कदम से मिलिट्री एविएशन से कमर्शियल फ्लाइंग में बदलाव की शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और एयरलाइंस अनुभवी पायलटों की अपनी मांग बढ़ा रही हैं.