दिल्ली के हौजखास इलाके में एक कथित AC हादसे में देश के वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी और पूर्व रक्षा उत्पादन सचिव धनेन्द्र कुमार का निधन हो गया. बुधवार देर रात उनके घर में अचानक धुआं भर गया, जिसके पीछे AC के इंडोर यूनिट में तकनीकी खराबी या ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. धनेन्द्र कुमार और उनके बेटे को AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 80 वर्षीय धनेन्द्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है. धनेन्द्र कुमार 1968 बैच के IAS अधिकारी थे और रक्षा उत्पादन सचिव, संस्कृति सचिव तथा CCI के पहले अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके थे.