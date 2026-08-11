ETV Bharat / Videos

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी! 6 महीने से आ रहे थे खत, जांच में जुटी पुलिस - CAB PRESIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Sourav Ganguly death threat letter news (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष के ऑफिस में एक धमकी भरा खत खोला गया, जिसमें गांगुली परिवार और उनके स्टाफ को खत्म करने की बात कही गई है.

हैरान करने वाली बात यह है कि परिवार को पिछले करीब 6 महीने से ऐसे खत आ रहे थे. जिन्हें शुरुआत में फैंस का सामान्य संदेश समझकर नजरअंदाज किया गया. भाषा बेहद आक्रामक होने के बाद, परिवार और उनके पीए ने ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब बेलघरिया के रहने वाले अरुण कुमार नाम के संदिग्ध की तलाश कर रही है, जिसके नाम से ये खत भेजे गए थे. फिलहाल गांगुली को Y-कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है. इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष के ऑफिस में एक धमकी भरा खत खोला गया, जिसमें गांगुली परिवार और उनके स्टाफ को खत्म करने की बात कही गई है.

हैरान करने वाली बात यह है कि परिवार को पिछले करीब 6 महीने से ऐसे खत आ रहे थे. जिन्हें शुरुआत में फैंस का सामान्य संदेश समझकर नजरअंदाज किया गया. भाषा बेहद आक्रामक होने के बाद, परिवार और उनके पीए ने ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब बेलघरिया के रहने वाले अरुण कुमार नाम के संदिग्ध की तलाश कर रही है, जिसके नाम से ये खत भेजे गए थे. फिलहाल गांगुली को Y-कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है. इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

DONA GANGULY
DEATH THREAT
KOLKATA POLICE
CAB PRESIDENT
SOURAV GANGULY

संबंधित ख़बरें

गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च

संसद में गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च: BJP ने प्रियंका से पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड?

August 11, 2026 at 6:50 PM IST
नेताजी की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

August 11, 2026 at 6:08 PM IST
SIR डिलीशन पर SC ने मांगी जानकारी

पश्चिम बंगाल में SIR डिलीशन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी अपीलों की जानकारी

August 11, 2026 at 4:18 PM IST
SUPREME COURT ON RELIGIOUS EDUCATION IN INDIA

धार्मिक शिक्षण संस्थानों की निगरानी वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा- 'लगातार रिट नहीं डाल सकते'

August 11, 2026 at 3:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.