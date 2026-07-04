ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन ने शनिवार को कहा कि फ्रैंचाइजी-आधारित क्रिकेट के बढ़ते दौर में वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग को पहले से स्थापित लीगों के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल कॉम्पिटिशन यानी खेल के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता के रूप में तैयार किया गया है. ग्लासगो कॉस्मिक्स के मालिक और हेड कोच बनाए गए हेडन ने कहा कि क्रिकेट प्रशासकों को अंतरराष्ट्रीय और फ्रैंचाइजी क्रिकेट के बीच बढ़ते असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए.

भले ही भारत-ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज लोगों का ध्यान खींचती रहेंगी, लेकिन हेडन का मानना है कि कई 'फुल मेंबर' यानी टेस्ट खेलने वाले देश तेजी से हाशिए पर जा रहे हैं.