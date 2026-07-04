ETV Bharat / Videos

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर उठाए सवाल, कहा, खतरे में है वनडे क्रिकेट का अस्तित्व - ग्लासगो कॉस्मिक्स

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर सवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन ने शनिवार को कहा कि फ्रैंचाइजी-आधारित क्रिकेट के बढ़ते दौर में वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग को पहले से स्थापित लीगों के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल कॉम्पिटिशन यानी खेल के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता के रूप में तैयार किया गया है. ग्लासगो कॉस्मिक्स के मालिक और हेड कोच बनाए गए हेडन ने कहा कि क्रिकेट प्रशासकों को अंतरराष्ट्रीय और फ्रैंचाइजी क्रिकेट के बीच बढ़ते असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए.  

भले ही भारत-ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज लोगों का ध्यान खींचती रहेंगी, लेकिन हेडन का मानना है कि कई 'फुल मेंबर' यानी टेस्ट खेलने वाले देश तेजी से हाशिए पर जा रहे हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन ने शनिवार को कहा कि फ्रैंचाइजी-आधारित क्रिकेट के बढ़ते दौर में वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग को पहले से स्थापित लीगों के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल कॉम्पिटिशन यानी खेल के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता के रूप में तैयार किया गया है. ग्लासगो कॉस्मिक्स के मालिक और हेड कोच बनाए गए हेडन ने कहा कि क्रिकेट प्रशासकों को अंतरराष्ट्रीय और फ्रैंचाइजी क्रिकेट के बीच बढ़ते असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए.  

भले ही भारत-ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज लोगों का ध्यान खींचती रहेंगी, लेकिन हेडन का मानना है कि कई 'फुल मेंबर' यानी टेस्ट खेलने वाले देश तेजी से हाशिए पर जा रहे हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

FRANCHISE CRICKET
MATTHEW HAYDEN
पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन
ग्लासगो कॉस्मिक्स
QUESTION ON FRANCHISE CRICKET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

शिमला में मौसम हुआ खुशनुमा

शिमला में मौसम हुआ खुशनुमा, लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की भीड़

July 4, 2026 at 8:47 PM IST
The country got its first green field refinery

देश को मिली पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, राजस्थान के बालोतरा में PM मोदी ने किया उद्घाटन

July 4, 2026 at 7:20 PM IST
'करीबी' चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी छोड़ा दीदी का साथ

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, 'करीबी' चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी छोड़ा दीदी का साथ! पार्टी से दिया इस्तीफा

July 4, 2026 at 7:00 PM IST
पाइरेसी के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई

पाइरेसी के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, टेलीग्राम को कार्रवाई करने के दिए निर्देश

July 4, 2026 at 6:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.