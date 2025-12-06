एशियाई खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पूनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है. 42 वर्षीय सीमा पूनिया पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने ये नहीं बताया कि सीमा किस पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं. ये उनका तीसरा डोपिंग मामला है . जूनियर स्तर पर भी वे पहले फंस चुकी हैं.

सीमा ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में अपना पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता... इसके अलावा, 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता.

सीमा चार बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता रही हैं ...जिनमें तीन रजत पदक शामिल हैं... जूनियर स्तर पर भी उन्होंने 2002 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता था.