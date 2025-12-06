ETV Bharat / Videos

स्वर्ण पदक विजेता सीमा पूनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद कार्रवाई - SEEMA PUNIA BANNED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

एशियाई खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पूनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है. 42 वर्षीय सीमा पूनिया पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने ये नहीं बताया कि सीमा किस पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं. ये उनका तीसरा डोपिंग मामला है . जूनियर स्तर पर भी वे पहले फंस चुकी हैं.  

सीमा ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में अपना पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता... इसके अलावा, 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता.

सीमा चार बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता रही हैं ...जिनमें तीन रजत पदक शामिल हैं... जूनियर स्तर पर भी उन्होंने 2002 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता था.

एशियाई खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पूनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है. 42 वर्षीय सीमा पूनिया पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने ये नहीं बताया कि सीमा किस पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं. ये उनका तीसरा डोपिंग मामला है . जूनियर स्तर पर भी वे पहले फंस चुकी हैं.  

सीमा ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में अपना पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जीता... इसके अलावा, 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता.

सीमा चार बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता रही हैं ...जिनमें तीन रजत पदक शामिल हैं... जूनियर स्तर पर भी उन्होंने 2002 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता था.

For All Latest Updates

TAGGED:

सीमा पूनिया पर प्रतिबंध
SEEMA PUNIA BANNED
डोप टेस्ट में फेल होने पर कार्रवाई
डोप टेस्ट क्या है
SEEMA PUNIA BANNED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

तेलंगाना में नाई का अनोखा 'चुनावी वादा'

तेलंगाना में नाई का अनोखा 'चुनावी वादा', पत्नी जीती चुनाव तो फ्री में काटेगा बाल और दाढ़ी

December 6, 2025 at 3:26 PM IST
Indigo crisis

इंडिगो संकट: फ्लाइट कैंसिल, देशभर में एयरपोर्ट पर अफरातफरी, यात्री परेशान, DGCA ने नियमों में दी राहत

December 5, 2025 at 10:14 PM IST
बढ़ते व्यापार घाटे को कैसे संतुलित करेंगे भारत-रूस?

रूस के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारत की बड़ी चिंता, व्यापारिक असंतुलन को कैसे दूर करेंगे भारत-रूस?

December 5, 2025 at 8:15 PM IST
दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

मोदी-पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों देशों के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

December 5, 2025 at 7:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.