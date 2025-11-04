ETV Bharat / Videos

बाघों की गिनती की तैयारियां, वन अधिकारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में होगी ट्रेनिंग - TIGER CENSUS

देश में होने वाली बाघों की गिनती की तैयारियां जोरों पर हैं. वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इसके लिए फारेस्ट अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा. जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 से 20 नवंबर के बीच आयोजित होगा.

इस ट्रोनिंग प्रोग्राम में  कैमरा ट्रैपिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिससे बाघों की गिनती सटीक और वाज्ञानिक तरीके से हो सके और बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिले.

तीन दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के अधिकारी शामिल होंगे. साथ ही ढिकाला टाइगर रिज़र्व डिवीज़न के DFO और स्टाफ भी हिस्सा लेंगे. इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारी-कर्मचारी, रिसर्चर  और SDO भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे.

TIGER CENSUS 2026
TIGER CENSUS
RAJAJI NATIONAL PARK
बाघों की गिनती
TIGER CENSUS

