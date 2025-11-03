ETV Bharat / Videos

पुष्कर मेला 2025: तिलक, साफा और मूंछों की प्रतियोगिता, विदेशी जोड़े भी कॉम्पिटिशन में शामिल - MUSTACHE AND TURBAN COMPETITION

Published : November 3, 2025 at 11:14 PM IST

राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में सोमवार को तिलक, मूंछ और साफा प्रतियोगिताएं हुईं, जिसने सबका मन मोह लिया. मूंछ प्रतियोगिता में जहां 33 स्थानीय लोगों ने ही शिरकत की. वहीं साफा और तिलक प्रतियोगिता में 10 विदेशी जोड़ों ने भी हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागी ने पुरुष प्रतिभागी के सिर पर साफा बांधा और तिलक लगाया. यहां साफा बांधने और तिलक लगाने में अर्जेंटीना के जोड़ने ने बाजी जीती. मेले में क्रिकेट मैच की भी धूम दिखी. फिल्म लगान की तर्ज पर विदेशी और देसी टीमें आमने-सामने हुईं. दोनों टीमों ने मैच को अपने कब्जे करने के लिए जी-जान लगा दी.. लेकिन जीत मिली लोकल टीम को. पुष्कर मेले का हर रंग निराला होता है.. हर रंग में राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखती है.. जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है

