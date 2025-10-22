मथुरा में विदेशी महिलाओं ने भी की गोवर्धन पूजा, ढोल-मंजीरे की थाप पर किया डांस, भक्ति के दिखे अलग-अलग रंग - GOVARDHAN PUJA
Published : October 22, 2025 at 10:46 PM IST
उत्तरप्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्ति के कई रंग देखने को मिले. यहां विदेशी भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. ढोलक और मंजीरे की थाप पर थिरकते नजर आए. जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में श्रद्धालुओं ने दुग्ध अभिषेक किया. इसके अलावा गोवर्धन महाराज को 1006 तरह के व्यंजनों का भोग भी लगााया गया. दोपहर तक करीब डेढ़ लाख भक्त दर्शन-पूजन कर चुके थे. शाम तक यह संख्या 4.50 लाख के करीब पहुंच गई. गोवर्धन पूजा के मौके पर गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में बुधवार की सुबह से ही भक्त परिक्रमा और पूजा-पाठ के लिए उमड़े. कई भक्त दंडौती लगा रहे हैं. वहीं संतों की ओर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई.
