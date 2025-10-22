उत्तरप्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पूजा पर भक्ति के कई रंग देखने को मिले. यहां विदेशी भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. ढोलक और मंजीरे की थाप पर थिरकते नजर आए. जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में श्रद्धालुओं ने दुग्ध अभिषेक किया. इसके अलावा गोवर्धन महाराज को 1006 तरह के व्यंजनों का भोग भी लगााया गया. दोपहर तक करीब डेढ़ लाख भक्त दर्शन-पूजन कर चुके थे. शाम तक यह संख्या 4.50 लाख के करीब पहुंच गई. गोवर्धन पूजा के मौके पर गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में बुधवार की सुबह से ही भक्त परिक्रमा और पूजा-पाठ के लिए उमड़े. कई भक्त दंडौती लगा रहे हैं. वहीं संतों की ओर से भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई.