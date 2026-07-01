राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. यूजीसी की मंजूरी के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं. इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं. इन कैंपस में छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, विदेशी और भारतीय फैकल्टी, एक्सचेंज प्रोग्राम तथा मूल विश्वविद्यालय जैसी डिग्री मिलेगी. विदेश जाकर पढ़ाई करने की तुलना में कुल खर्च लगभग 50% तक कम हो सकता है. साथ ही 10% से 100% तक स्कॉलरशिप की सुविधा भी मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा अपने देश में ही उपलब्ध होगी.