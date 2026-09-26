UNGA में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक पत्रकार को जमकर धोया, कहा- एक आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा है?

आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही सवालों में घिर गया और उसे कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वहां का माहौल ही बदल गया. मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान हो रही प्रेस कॉफ्रेंस का है. प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे, तभी पाकिस्तान के एक पत्रकार ने आतंकवाद से जुड़ा एक सवाल पूछकर उन्हें टोकने की कोशिश की. पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा, 'आपकी सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करना कब बंद करेगा? आपका सरकार यहां न्यूयॉर्क में सिख नेता गुरप्रीत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है?'

पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर विदेश मंत्री पहले थोड़ा मुस्कुराए, फिर उन्होंने उसे करारा जवाब दिया और कहा कि एक आतंकी देश मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? इसके बाद वे हंसे और फिर वहां से चले गए. उनका ये वीडियो खूब चर्चा में है. दरअसल, जयशंकर ने नाविकों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रख रहे थे. उन्होंने कहा कि नाविकों पर हर हाल में हमले रुकने ही चाहिए. इसी दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने उन्हें टोकने की कोशिश की. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ रही है. UNGA के मौजूदा सत्र दौरान ही, पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने मुंहतोड़ जवाब दिया.