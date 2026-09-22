UNGA में विदेश मंत्री जयशंकर का '4F' पर जोर, अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार की बताई जरूरत

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय संस्था को अधिक सहभागी और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें सुधार की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने बढ़ते जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, टेंशन और टकराव के बीच बहुपक्षवाद को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा, 'कुछ दशकों से दुनिया में लगातार पुनर्संतुलन हो रहा है, जिसकी लंबे समय से उम्मीद थी. हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और असल झगड़ों ने इसे पूरी तरह से अलग रूप दे दिया है. अगर इसे रोका नहीं गया तो यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना पर ही सवाल खड़ा कर देगा. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस समय बहुपक्षीय मजबूती से अपनी बात रखे.'

81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म समिट के उद्घाटन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने 4F यानी 'फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर और फाइनेंस संकट का जिक्र किया और इसमें आपसी सहयोग की जरूरत बताई.

विदेश मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम की कई कामयाबियां मिलकर की गई कोशिशों की वजह से ही मुमकिन हुई हैं. उन्होंने मौजूदा फ़ायदों को बनाए रखने और आगे सुधार की दिशा में काम करने की अपील की. UNGA से अलग विदेश मंत्री ने सेंट्रल यूरोपीय देशों के अलायंस V4 प्लस INDIA के नेताओं से मुलाकत की.